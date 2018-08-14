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11:24 (мск), источник: БЕЛТА

Крупное ДТП в Минске: столкнулись маршрутка и две легковушки

ДТП произошло на пересечении улицы Гикало и пр. Независимости. На место аварии прибыли три кареты скорой помощи и работники Госавтоинспекции.

Источник: БЕЛТА

13 августа маршрутка и два легковых автомобиля столкнулись в Минске. Эту информацию сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло на пересечении улицы Гикало и пр. Независимости. На место аварии прибыли три кареты скорой помощи и работники Госавтоинспекции. Движение в центре города было затруднено. В ГАИ рассказали, что в результате инцидента пострадали четыре человека, троих их них доставили в больницы.

В МЧС рассказали, что примерно в 4 часа дня поступило сообщение о крупном ДТП. Помощь спасателей не понадобилась.

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