Крупное ДТП в Минске: столкнулись маршрутка и две легковушки
ДТП произошло на пересечении улицы Гикало и пр. Независимости. На место аварии прибыли три кареты скорой помощи и работники Госавтоинспекции.
ДТП произошло на пересечении улицы Гикало и пр. Независимости. На место аварии прибыли три кареты скорой помощи и работники Госавтоинспекции.
13 августа маршрутка и два легковых автомобиля столкнулись в Минске. Эту информацию сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло на пересечении улицы Гикало и пр. Независимости. На место аварии прибыли три кареты скорой помощи и работники Госавтоинспекции. Движение в центре города было затруднено. В ГАИ рассказали, что в результате инцидента пострадали четыре человека, троих их них доставили в больницы.
В МЧС рассказали, что примерно в 4 часа дня поступило сообщение о крупном ДТП. Помощь спасателей не понадобилась.