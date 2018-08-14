Крупное ДТП в Минске: столкнулись маршрутка и две легковушки

ДТП произошло на пересечении улицы Гикало и пр. Независимости. На место аварии прибыли три кареты скорой помощи и работники Госавтоинспекции. Движение в центре города было затруднено. В ГАИ рассказали, что в результате инцидента пострадали четыре человека, троих их них доставили в больницы.