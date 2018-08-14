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11:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Течь на очистных устранили в Листвянке на Байкале

Грязная вода попадала прямо в почву.

Прокуратура выявила течь неочищенных стоков из блоков емкостей очистных сооружений в поселке Листвянка в Иркутском районе. Факт установили во время проверки объектов, расположенных в Центральной экологической зоне Байкала.

— Заболоченность местности, прилегающей к очистным, вызвана выходом ручья Распопиха из-под земли. И по требованию прокуратуры эксплуатирующая организация провела земляные работы и обследовала стенки биореактора блока емкостей очистных сооружений, — сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Так и было найдено место и причина течи сточных вод в грунт. В результате рабочие восстановили герметизацию стенки в месте выхода трубы. Угроза попадания неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в почву предотвращена.

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