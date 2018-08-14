Течь на очистных устранили в Листвянке на Байкале

Прокуратура выявила течь неочищенных стоков из блоков емкостей очистных сооружений в поселке Листвянка в Иркутском районе. Факт установили во время проверки объектов, расположенных в Центральной экологической зоне Байкала.

— Заболоченность местности, прилегающей к очистным, вызвана выходом ручья Распопиха из-под земли. И по требованию прокуратуры эксплуатирующая организация провела земляные работы и обследовала стенки биореактора блока емкостей очистных сооружений, — сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.