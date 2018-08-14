Течь на очистных устранили в Листвянке на Байкале
Грязная вода попадала прямо в почву.
Грязная вода попадала прямо в почву.
Прокуратура выявила течь неочищенных стоков из блоков емкостей очистных сооружений в поселке Листвянка в Иркутском районе. Факт установили во время проверки объектов, расположенных в Центральной экологической зоне Байкала.
— Заболоченность местности, прилегающей к очистным, вызвана выходом ручья Распопиха
Так и было найдено место и причина течи сточных вод в грунт. В результате рабочие восстановили герметизацию стенки в месте выхода трубы. Угроза попадания неочищенных