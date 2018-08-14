Сотрудники ПСО спасли трёх утопающих уфимок

Первый инцидент произошёл на пляже «Гольфстрим». 45-летняя женщина доплыла до буйков, а вернуться обратно на берег сил не хватило. Купающуюся заметили дежурившие сотрудники ПСО и помогли её выбраться из водной ловушки. Судя по запаху и поведению, уфимка была пьяной.

На реке Уфе была спасена 28-летнюю девушку. Девушка выплыла на середину водоема и стала тонуть. Ей помогли спасатели, которые дежурили на несанкционированном пляже Уфимки. Предположительно, эта спасенная также была в состоянии алкогольного опьянения. На этой же реке же спасли третью утопающую. 21-летняя горожанка отдыхала на пляже «Сипайловское сочи». Во время «заплыва» молодая девушка начала тонуть, но спасатели сумели отвоевать её у воды. С начала купального сезона в столице республики спасено 97 человек, в том числе 21 ребенок.