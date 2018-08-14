В столице Урала стартует суд по делу бывших полицейских-антикоррупционеров
Их обвиняют в подстрекательстве ко взятке.
Их обвиняют в подстрекательстве ко взятке.
23 августа в Свердловском облсуде стартует процесс по делу четырех бывших сотрудников УЭБиПК областного ГУ МВД. Им вменяют превышение должностных полномочий. Заседание начнется в 10 часов, сообщили «Уралинформбюро» в
На скамье подсудимых — бывшие начальник отдела по противодействию коррупции Николай Жуков, замначальника отдела по выявлению преступлений в приоритетных отраслях экономики Александр Косман, старший оперуполномоченный по особо важным делам того же отдела Алексей Ворлинский и оперуполномоченный отдела по противодействию коррупции Евгений Кулик.
По данным следствия,
27 июня 2017 года в свердловском ГУ МВД чекисты провели обыски, результатом которых стало задержание подсудимых.