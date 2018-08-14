В столице Урала стартует суд по делу бывших полицейских-антикоррупционеров

Источник: УралИнформБюро

23 августа в Свердловском облсуде стартует процесс по делу четырех бывших сотрудников УЭБиПК областного ГУ МВД. Им вменяют превышение должностных полномочий. Заседание начнется в 10 часов, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе инстанции.

На скамье подсудимых — бывшие начальник отдела по противодействию коррупции Николай Жуков, замначальника отдела по выявлению преступлений в приоритетных отраслях экономики Александр Косман, старший оперуполномоченный по особо важным делам того же отдела Алексей Ворлинский и оперуполномоченный отдела по противодействию коррупции Евгений Кулик.

По данным следствия, экс-полицейские убедили директора ООО «Агростройкомплекс» Артура Петренко спровоцировать начальника отдела департамента регионального Росприроднадзора Антона Лобанова на вымогательство взятки в 200 тысяч рублей. При этом фактически Лобанов взятку не вымогал. Следователи считают, что арестованные полицейские преследователи карьерные мотивы.