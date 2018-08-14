18-летний волгоградец на Mitsubishi ASX сбил байкера на Нулевой Продольной

В половине четвертого утра на Нулевой Продольной столкнулись кроссовер Mitsubishi ASX и мотоцикл «Хонда». 18-летний водитель машины при перестроении в соседний ряд не уступил место байкеру, хотя по правилам был обязан это сделать. 29-летнего мотоциклиста увезли на «скорой». У него многочисленные травмы.

Еще одна авария произошла в 11:30 дня 13 августа в Кумылженском районе Волгоградской области. 24-летний парень на «Десятке» направлялся в станицу Вешенскую По неизвестным пока причинам водитель съехал на скорости на левую обочину и врезался в дорожный знак. После чего машина перевернулась.