Россельхознадзор: Под Правдинском не смогли вовремя распознать АЧС
Вирус АЧС появился на «Правдинском свинопроизводстве» как минимум за неделю до введенного карантина.
Вирус АЧС появился на «Правдинском свинопроизводстве» как минимум за неделю до введенного карантина.
В итоге зараженная продукция попала в другие регионы России. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
«Отмечено, что специалисты АО “Правдинское свинопроизводство” вовремя не сумели распознать опасный вирус африканской чумы свиней (АЧС), что привело к тому, что зараженная продукция попала в другие регионы», — говорится в сообщении.
Вадим Смирнов рассказал, что карантин по АЧС был введен на предприятии в первой декаде июля текущего года, а зараженная АЧС калининградская продукцию из свинины была произведена в конце июня.
«Получается, что квалификация специалистов свинокомплекса не позволила им своевременно выявить вспышку АЧС на производстве. Своевременная диагностика и локализация должны были быть. И тогда подобного бы не произошло», — заявили в
Напомним, ранее сообщалось, что зараженную АЧС калининградскую продукцию из свинины обнаружили в 6 регионах России. Как ранее сообщал «Новый Калининград», в области