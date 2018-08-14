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12:10 (мск), источник: Новый Калининград

Россельхознадзор: Под Правдинском не смогли вовремя распознать АЧС

Вирус АЧС появился на «Правдинском свинопроизводстве» как минимум за неделю до введенного карантина.

Источник: Новый Калининград

В итоге зараженная продукция попала в другие регионы России. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора со ссылкой на интервью его замруководителя Вадима Смирнова радиостанции «Балтик Плюс».

«Отмечено, что специалисты АО “Правдинское свинопроизводство” вовремя не сумели распознать опасный вирус африканской чумы свиней (АЧС), что привело к тому, что зараженная продукция попала в другие регионы», — говорится в сообщении.

Вадим Смирнов рассказал, что карантин по АЧС был введен на предприятии в первой декаде июля текущего года, а зараженная АЧС калининградская продукцию из свинины была произведена в конце июня.

«Получается, что квалификация специалистов свинокомплекса не позволила им своевременно выявить вспышку АЧС на производстве. Своевременная диагностика и локализация должны были быть. И тогда подобного бы не произошло», — заявили в пресс-службе. Кроме того, Смирнов напомнил, что ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не исключил факт сокрытия информации о проникновении вируса на «Правдинское свинопроизводство» со стороны его менеджмента.

Напомним, ранее сообщалось, что зараженную АЧС калининградскую продукцию из свинины обнаружили в 6 регионах России. Как ранее сообщал «Новый Калининград», в области из-за АЧС было остановлены крупнейшее свиноводческое предприятие «Правдинское свинопроизводство», крупнейшая региональная бойня «Мир», а также свиноводческий комплекс «Откормочное». Из-за распространения АЧС закупочные цены на свинину выросли на 20−40%. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия).

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