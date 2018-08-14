Калининградец обвинил приятеля в краже, чтобы не отдавать ему долг

Когда в УМВД России по Калининграду с заявлением о краже обратился 25-летний горожанин, поначалу казалось, что раскрытие этого преступления — дело техники. Имелся даже конкретный подозреваемый: по уверению потерпевшего, четыре тысячи рублей с его банковской карты снял знакомый.

Однако в процессе расследования сотрудники угрозыска засомневались в правдивости показаний якобы обворованного калининградца. И выяснили, что тот был должен предполагаемому вору 12 тысяч рублей. Причем должен был уже три года как — можно лишь поражаться терпению заимодавца. Единственное, что тот предпринимал, чтобы вернуть свои деньги, так это регулярно напоминал о них должнику. Но даже столь мягкого давления хватило, чтобы мститель написал ложный донос на заимодавца.