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11:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградец обвинил приятеля в краже, чтобы не отдавать ему долг

Молодой мужчина три года взял взаймы 12 тысяч рублей и решил подвести кредитора под уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Когда в УМВД России по Калининграду с заявлением о краже обратился 25-летний горожанин, поначалу казалось, что раскрытие этого преступления — дело техники. Имелся даже конкретный подозреваемый: по уверению потерпевшего, четыре тысячи рублей с его банковской карты снял знакомый.

Однако в процессе расследования сотрудники угрозыска засомневались в правдивости показаний якобы обворованного калининградца. И выяснили, что тот был должен предполагаемому вору 12 тысяч рублей. Причем должен был уже три года как — можно лишь поражаться терпению заимодавца. Единственное, что тот предпринимал, чтобы вернуть свои деньги, так это регулярно напоминал о них должнику. Но даже столь мягкого давления хватило, чтобы мститель написал ложный донос на заимодавца.

За поклеп парню грозит два года ограничения свободы. Да и долг, по-видимому, отдавать все-таки придется.

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