В Октябрьском районе произошло возгорание деревянного дома

В Новосибирске на улице Грибоедова в Октябрьском районе горел сегодня, 14 августа, деревянный дом. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС».

Спасатели тушили помещение в течении четырех часов. При этом, во время пожара из здания эвакуировали 35 человек.

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По предварительной информации установлено, что дом подожгли. В муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска рассказали, что пожар произошел в жилом доме № 115, который расположен по улице Грибоедова. Инцидент произошел вчера, 13 августа, в понедельник, в вечернее время суток.

Известно, что возгорание началось с квартиры, которая расположена на 1 этаже постройки. Возгорание произошло, когда дома никого не было. Огонь распространился постепенно по всему зданию из-за деревянных перекрытий.

Во время пожара эвакуировали 35 жильцов, на месте работали пожарные, спасатели, а также работники скорой помощи. Тушить пожар сотрудникам МЧС помогали спасатели МАСС. Они с помощью специальной пилы обеспечивали доступ пожарных расчётов к очагам горения на крыше и чердаке, а кроме того участвовали в проливке стен и крыши здания и занимались эвакуацией людей из дома.