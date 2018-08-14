В Октябрьском районе произошло возгорание деревянного дома
Из горящего здания эвакуировали 35 человек, которые проживали в нем.
Из горящего здания эвакуировали 35 человек, которые проживали в нем.
В Новосибирске на улице Грибоедова в Октябрьском районе горел сегодня, 14 августа, деревянный дом. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС».
Спасатели тушили помещение в течении четырех часов. При этом, во время пожара из здания эвакуировали 35 человек.
По предварительной информации установлено, что дом подожгли. В муниципальной
Известно, что возгорание началось с квартиры, которая расположена на 1 этаже постройки. Возгорание произошло, когда дома никого не было. Огонь распространился постепенно по всему зданию
Во время пожара эвакуировали 35 жильцов, на месте работали пожарные, спасатели, а также работники скорой помощи. Тушить пожар сотрудникам МЧС помогали спасатели МАСС. Они с помощью специальной пилы обеспечивали доступ пожарных расчётов к очагам горения на крыше и чердаке, а кроме того участвовали в проливке стен и крыши здания и занимались эвакуацией людей из дома.
Сейчас специалисты узнают причину возгорания. Пока склоняются к двум версиям: поджог или неосторожное обращение с огнем.