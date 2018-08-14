В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП с участием автобуса ПАЗ и Renault Logan произошло на улице Юности вечером в понедельник. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля.

«В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля. В автобусе никто не пострадал», — сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, во время столкновения в салоне иномарки находились четыре пассажира, 26-летний мужчина погиб на месте, 42-летняя женщина скончалась в больнице. Еще два человека были госпитализированы с различными травмами. Водитель Renault Logan задержан.