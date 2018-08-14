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12:00 (мск), источник: Piter.tv

Вертолеты ЗВО вылили 760 тонн воды на пожары в Ленобласти

Экипажи трех вертолетов Ми-8 совершили 20 вылетов и 380 сбросов воды.

На два района в Ленинградской области вертолетчики Западного военного округа потратили 760 тонн воды. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Экипажи трех вертолетов Ми-8 совершили 20 вылетов и 380 сбросов воды. Оба очага возгорания ликвидировали таким способом.

Пожары были обнаружены во время плановых полетов. К очагам пожара не было подъездных путей, поэтому с ближайших аэродромов прилетели два вертолета с водосливными устройствами ВСУ-5А. Экипажи совершили 48 сбросов воды (около 100 тонн). В настоящее время осуществляется проливка горевших территорий.

Круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории регионов Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов координирует региональный центр управления ЗВО в Санкт-Петербурге.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти начались тактические учения с сербскими военнослужащими.

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