Вертолеты ЗВО вылили 760 тонн воды на пожары в Ленобласти
Экипажи трех вертолетов Ми-8 совершили 20 вылетов и 380 сбросов воды.
Экипажи трех вертолетов Ми-8 совершили 20 вылетов и 380 сбросов воды.
На два района в Ленинградской области вертолетчики Западного военного округа потратили 760 тонн воды. Об этом сообщает
Экипажи трех вертолетов Ми-8 совершили 20 вылетов и 380 сбросов воды. Оба очага возгорания ликвидировали таким способом.
Пожары были обнаружены во время плановых полетов. К очагам пожара не было подъездных путей, поэтому с ближайших аэродромов прилетели два вертолета с водосливными устройствами ВСУ-5А. Экипажи совершили 48 сбросов воды (около 100 тонн). В настоящее время осуществляется проливка горевших территорий.
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