Прокуратура попросила для бывшего главного архитектора Воронежа 4 года колонии

Источник: РИА "Воронеж"

В Ленинском райсуде прошли прения по делу бывшего главного архитектора Воронежа Антона Шевелева во вторник, 14 августа. Гособвинение попросило для экс-чиновника 4 года колонии строгого режима, сообщил корреспондент РИА «Воронеж» из зала суда. Прокурор потребовала взыскать с бывшего архитектора штраф пятикратный взятке — 17 млн 850 тыс. рублей, а также на 10 лет запретить Шевелеву занимать административные должности.

К смягчающим обстоятельствам прокурор Светлана Шатиришвили отнесла несовершеннолетнего ребенка Шевелева, отсутствие судимостей, признание вины, явку с повинной и возмещение 990 тыс. рублей в доход государства. Отягчающих обстоятельств нет.

По версии следователей СК, Антон Шевелев за вознаграждение предложил покровительство главе фирмы «Вламиан-проект» Руслану Куцеву. За вознаграждение главный архитектор города обещал действовать в интересах коммерческой фирмы: беспрепятственно согласовывать и утверждать эскизные проекты компании, помогать консультациями и рекомендовать застройщикам обращаться именно в эту проектную организацию. В общей сумме Руслан Куцев должен был передать Антону Шевелеву 3 млн 570 тыс. рублей, но успел отдать только 990 тыс. рублей.

Во время получения очередной части взятки в январе 2017 года чиновника задержали силовики. В отношении Антона Шевелева возбудили четыре уголовных дела о взятках в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).