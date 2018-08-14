Прокуратура попросила для бывшего главного архитектора Воронежа 4 года колонии
Антон Шевелев вернул государству 990 тыс рублей.
Антон Шевелев вернул государству 990 тыс рублей.
В Ленинском райсуде прошли прения по делу бывшего главного архитектора Воронежа Антона Шевелева во вторник, 14 августа. Гособвинение попросило для
К смягчающим обстоятельствам прокурор Светлана Шатиришвили отнесла несовершеннолетнего ребенка Шевелева, отсутствие судимостей, признание вины, явку с повинной и возмещение 990 тыс. рублей в доход государства. Отягчающих обстоятельств нет.
По версии следователей СК, Антон Шевелев за вознаграждение предложил покровительство главе фирмы «Вламиан-проект» Руслану Куцеву. За вознаграждение главный архитектор города обещал действовать в интересах коммерческой фирмы: беспрепятственно согласовывать и утверждать эскизные проекты компании, помогать консультациями и рекомендовать застройщикам обращаться именно в эту проектную организацию. В общей сумме Руслан Куцев должен был передать Антону Шевелеву 3 млн 570 тыс. рублей, но успел отдать только 990 тыс. рублей.
Во время получения очередной части взятки в январе 2017 года чиновника задержали силовики. В отношении Антона Шевелева возбудили четыре уголовных дела о взятках в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
На суде бывший главный архитектор заявил, что получал от Куцева оплату за выполненную работу. По версии Антона Шевелева, он проектировал здания для фирмы. К концу судебного следствия бывший чиновник признал вину и заявил, что хочет вернуть государству 990 тыс. рублей.