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11:59 (мск), источник: Publika.md

Рабочий из Румынии, которому не заплатили за работу, разбил стены новостроек экскаватором

Повредил пять новостроек, обиженный, что ему не заплатили за работу.
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Строитель из Румынии, проработавший в Англии, но так и не получивший зарплату в срок, сел на экскаватор и разрушил наружные стены пяти домов, уже сданных в эксплуатацию.

Компании-застройщики оценили ущерб в четыре миллиона фунтов стерлингов. 30-летнего гражданина Румынии задержали. Его обвиняют в разрушении частной собственности.

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