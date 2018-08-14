Cейф с 7 млн тенге украл карагандинец
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Транспортными полицейскими задержан житель Карагандинской области за кражу денежных средств в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Транспортными полицейскими задержан житель Карагандинской области за кражу денежных средств в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
В линейный отдел внутренних дел на станции
Сумма причиненного ущерба составила 6 926 348 тенге.
Транспортными полицейскими был задержан 25-летний житель города Жезказгана. Подозреваемый признался в содеянном.
Приговором Жезказганского городского суда Карагандинской области мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 188 части 4 пункта 3 УК РК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.