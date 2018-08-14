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12:04 (мск), источник: Kazinform

Cейф с 7 млн тенге украл карагандинец

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Транспортными полицейскими задержан житель Карагандинской области за кражу денежных средств в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

В линейный отдел внутренних дел на станции Караганда-Сортировочная поступило сообщение о том, что из сейфа бухгалтерии локомотивного депо станции Жезказган неизвестные похитили денежные средства.

Сумма причиненного ущерба составила 6 926 348 тенге.

Транспортными полицейскими был задержан 25-летний житель города Жезказгана. Подозреваемый признался в содеянном.

Приговором Жезказганского городского суда Карагандинской области мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 188 части 4 пункта 3 УК РК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

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