На западе Швеции за ночь подожгли почти 100 автомобилей

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Пожары произошли в Люсекиле, Алафорсе, Фалькенберге, Тролльхеттане и Гетеборге. «Мы подсчитали ущерб во всех местах. Около 100 автомобилей получили повреждения либо полностью сгорели», — сказала представитель полиции Улла Брем.

По словам Брем, у полиции уже есть подозреваемые, но пока их не задерживают. Это подростки, которые раньше участвовали в беспорядках или нарушали закон.