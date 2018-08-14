Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
11-летний сын Певцова и Дроздовой растет копией мамы
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Валерия и Пригожин побывали в конном походе на Кавказе
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+»
Вы знаете только одну из двух правд: Тетя Соколовского о разводе
Пушков советует Вайкуле петь в кафе и на пляжах
71-летняя София Ротару выглядит ровесницей 17-летней внучки
52-летняя актриса вышла замуж за очень молодого бойфренда
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Как выглядит ландшафтный дизайн от народа (фото)
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
12:56 (мск), источник: RTVi

На западе Швеции за ночь подожгли почти 100 автомобилей

На западе Швеции в ночь на 14 августа вандалы подожгли почти 100 автомобилей. Полиция начала специально расследование, сообщает местный телеканал SVT.

Источник: Reuters

Пожары произошли в Люсекиле, Алафорсе, Фалькенберге, Тролльхеттане и Гетеборге. «Мы подсчитали ущерб во всех местах. Около 100 автомобилей получили повреждения либо полностью сгорели», — сказала представитель полиции Улла Брем.

По словам Брем, у полиции уже есть подозреваемые, но пока их не задерживают. Это подростки, которые раньше участвовали в беспорядках или нарушали закон.

Газета Göteborgs Posten пишет о 80 сгоревших автомобилях. Очевидцы сообщили, что машины поджигала группа из шести или восьми подростков в масках. После пожаров полиция начала патрулировать улицы.

 Вена стала самым комфортным городом для жизни в рейтинге Economist
В Индонезии прокурор попросил 1,5 года тюрьмы для женщины, которая жаловалась на шум от мечети
CNN: разведка США узнала о реакции РФ на саммит Путина и Трампа
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч рублей
Победа над макаронами: проблема Фейнмана решена спустя полвека
Подводные снимки фридайверов стали искусством
Назван способ борьбы с неизлечимым раком
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
Opel Meriva: старый «Опель» борозды не портит Сегодня подержанный компактвэн Opel Meriva A продается по цене от 170 до 420 тысяч рублей. Насколько надежен этот автомобиль и какие у него есть слабые места?
Кино
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе Актеры заняты в многосерийной лирической комедии «Остановка запрещена», которую покажет «Первый канал»
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь