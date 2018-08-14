На западе Швеции за ночь подожгли почти 100 автомобилей
На западе Швеции в ночь на 14 августа вандалы подожгли почти 100 автомобилей. Полиция начала специально расследование, сообщает местный телеканал SVT.
На западе Швеции в ночь на 14 августа вандалы подожгли почти 100 автомобилей. Полиция начала специально расследование, сообщает местный телеканал SVT.
Пожары произошли в Люсекиле, Алафорсе, Фалькенберге, Тролльхеттане и Гетеборге. «Мы подсчитали ущерб во всех местах. Около 100 автомобилей получили повреждения либо полностью сгорели», — сказала представитель полиции Улла Брем.
По словам Брем, у полиции уже есть подозреваемые, но пока их не задерживают. Это подростки, которые раньше участвовали в беспорядках или нарушали закон.
Газета Göteborgs Posten пишет о 80 сгоревших автомобилях. Очевидцы сообщили, что машины поджигала группа из шести или восьми подростков в масках. После пожаров полиция начала патрулировать улицы.