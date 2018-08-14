Мавлютов и Шевченко, обвиняемые в стрельбе у омского ДК, попросили не отправлять их в тюрьму

По версии следствия, вечером 9 июня 2017 года должна была состояться встреча брата Руслана Мавлютова с группой лиц, с которыми у брата сложился конфликт якобы из-за отказа вернуть крупную сумму денег, взятую взаймы. По версии следствия, когда должник в компании товарищей прибыл на встречу, Мавлютов и Шевченко из своего авто открыли стрельбу.

На суде подозреваемые утверждали, что таким образом защищались от подошешдшей к машине толпы, другая сторона, напротив, утверждала, что Мавлютов и Шевченко сами подъехали к ним и открыли стрельбу.

На суде Руслан Мавлютов, который уже 14 месяцев находится СИЗО, во время последнего слова заявил, что ему жаль, извинился и попросил не назначать ему тюремный срок, так как он осознал вину и хочет скорее вернуться к семье.

Свои извинения в последнем слове принес и Александр Шевченко. Он также попросил не назначать ему тюремный срок, отметив, что хотел бы исправить последствия своих действий.

Отметим, что о мягкости наказания судью попросил даже сам должник, из-за которого и произошла потасовка. Соответствующее заявление от его имени было передано судье.

Что касается стороны обвинения, помощник прокурора ранее потребовал для Руслана Мавлютова 10,5 лет колонии строгого режима, для Александра Шевченко — 12 лет.