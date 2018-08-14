В Сызрани задержаны представители ОПГ, переправлявшие героин на пароме через Волгу

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Как сообщают в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, в разоблачении подозреваемых принимали участие сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков. Сначала полицейские получили оперативную информацию о лицах, которые занимались поставкой героина в Сызрань паромной переправой через реку Волга и его распространением с использованием тайников-закладок.

При проверке данной информации нашли подтверждение три факта сбыта героина общей массой более 26 гр в июне-июле 2018 г., совершенные четырьмя жителями Самарской и Ульяновской областей.

«Совместно с сотрудниками УФСБ России по Самарской области двое участников группы были задержаны на паромной переправе через реку Волга при очередной поставке героина массой 34,56 гр, — отмечают в Сызранском ЛО МВД России на транспорте. — В это же время в различных районах Сызрани оперативники задержали остальных фигурантов. В ходе обысков у них были обнаружены весы, телефоны, мобильные устройства для выхода в сеть Интернет и банковские карты, используемые в преступной деятельности, а также адреса тайников-закладок».

По данным фактам возбуждены уголовные дела о незаконном сбыте наркотических средств группой лиц, совершенном в крупном размере по п. «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи — лишение свободы на срок до 20 лет.