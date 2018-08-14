Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Ксению Собчак раскритиковали за шутку о сыне
Клинцевич высказался о провокации США с вооруженным эсминцем
71-летняя София Ротару выглядит ровесницей 17-летней внучки
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
СМИ: Во Франции предсказали капитуляцию России, Китая и ЕС
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе
Найдены кинокадры, на которых Мэрилин Монро впервые обнажилась
Вы знаете только одну из двух правд: Тетя Соколовского о разводе
Пушков советует Вайкуле петь в кафе и на пляжах
71-летняя София Ротару выглядит ровесницей 17-летней внучки
52-летняя актриса вышла замуж за очень молодого бойфренда
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Как выглядит ландшафтный дизайн от народа (фото)
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
11:39 (мск), источник: Volga News

В Сызрани задержаны представители ОПГ, переправлявшие героин на пароме через Волгу

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте предъявлено обвинение этнической группе, которая занималась сбытом героина посредством сети интернет, об этом сообщили в пресс-службе отдела.

Источник: Reuters

Как сообщают в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, в разоблачении подозреваемых принимали участие сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков. Сначала полицейские получили оперативную информацию о лицах, которые занимались поставкой героина в Сызрань паромной переправой через реку Волга и его распространением с использованием тайников-закладок.

При проверке данной информации нашли подтверждение три факта сбыта героина общей массой более 26 гр в июне-июле 2018 г., совершенные четырьмя жителями Самарской и Ульяновской областей.

«Совместно с сотрудниками УФСБ России по Самарской области двое участников группы были задержаны на паромной переправе через реку Волга при очередной поставке героина массой 34,56 гр, — отмечают в Сызранском ЛО МВД России на транспорте. — В это же время в различных районах Сызрани оперативники задержали остальных фигурантов. В ходе обысков у них были обнаружены весы, телефоны, мобильные устройства для выхода в сеть Интернет и банковские карты, используемые в преступной деятельности, а также адреса тайников-закладок».

По данным фактам возбуждены уголовные дела о незаконном сбыте наркотических средств группой лиц, совершенном в крупном размере по п. «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи — лишение свободы на срок до 20 лет.

В Сызранском ЛО МВД России на транспорте уточняют, что в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Все новости региона
РКЦ "Прогресс" возобновит работы над самолетом "Рысачок"
CNN: разведка США узнала о реакции РФ на саммит Путина и Трампа
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч рублей
Назван способ борьбы с неизлечимым раком
Древние индейцы оказались заводчиками попугаев ара
Систему выборов в США смог взломать 11-летний школьник
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
Opel Meriva: старый «Опель» борозды не портит Сегодня подержанный компактвэн Opel Meriva A продается по цене от 170 до 420 тысяч рублей. Насколько надежен этот автомобиль и какие у него есть слабые места?
Кино
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе Актеры заняты в многосерийной лирической комедии «Остановка запрещена», которую покажет «Первый канал»
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь