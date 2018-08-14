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11:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Как в шпионском фильме: рецидивист с огнестрельной ручкой пытался попасть на вокзал

В Бердске вынесли приговор парню за самодельное и очень необычное оружие.

В Бердском городском суде зачитали приговор новосибирскому Джеймсу Бонду: у парня нашли буквально шпионское оружие — огнестрельную ручку. Стреляющий предмет транспортные полицейские обнаружили у неоднократно судимого 27-летнего наркомана. Парень попытался пройти на бердский вокзал, но рамка досмотра начала пищать. ППС-ники действовали по инструкции, провели прохожего в камеру досмотра. Во время него и нашли странный предмет. Внешне похож на ручку, но на смутил вес — тяжелая.

— Внешне предмет, действительно, схож с автоматической ручкой, но в его конструкции есть элементы огнестрельного оружия, а также 4 боеприпаса, — прокомментировали в УТ МВД России по СФО. — Была назначена экспертно-криминалистическая экспертиза, она выявила, что приспособление изготовлено самодельным способом с использованием заводского оборудования. Оно пригодно для стрельбы патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм и является ручным однозарядным гладкоствольным огнестрельным оружием.

По словам рецидивиста, ручку изготовил не он. Якобы необычный предмет просто нашел на улице.

— В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Бердский городской суд приговорил его 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно, — добавляют в УТ МВД по СФО.

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