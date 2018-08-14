Как в шпионском фильме: рецидивист с огнестрельной ручкой пытался попасть на вокзал

В Бердском городском суде зачитали приговор новосибирскому Джеймсу Бонду: у парня нашли буквально шпионское оружие — огнестрельную ручку. Стреляющий предмет транспортные полицейские обнаружили у неоднократно судимого 27-летнего наркомана. Парень попытался пройти на бердский вокзал, но рамка досмотра начала пищать. ППС-ники действовали по инструкции, провели прохожего в камеру досмотра. Во время него и нашли странный предмет. Внешне похож на ручку, но на смутил вес — тяжелая.

— Внешне предмет, действительно, схож с автоматической ручкой, но в его конструкции есть элементы огнестрельного оружия, а также 4 боеприпаса, — прокомментировали в УТ МВД России по СФО. — Была назначена экспертно-криминалистическая экспертиза, она выявила, что приспособление изготовлено самодельным способом с использованием заводского оборудования. Оно пригодно для стрельбы патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм и является ручным однозарядным гладкоствольным огнестрельным оружием.

По словам рецидивиста, ручку изготовил не он. Якобы необычный предмет просто нашел на улице.