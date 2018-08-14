Как в шпионском фильме: рецидивист с огнестрельной ручкой пытался попасть на вокзал
В Бердске вынесли приговор парню за самодельное и очень необычное оружие.
В Бердске вынесли приговор парню за самодельное и очень необычное оружие.
В Бердском городском суде зачитали приговор новосибирскому Джеймсу Бонду: у парня нашли буквально шпионское оружие — огнестрельную ручку. Стреляющий предмет транспортные полицейские обнаружили у неоднократно судимого 27-летнего наркомана. Парень попытался пройти на бердский вокзал, но рамка досмотра начала пищать.
— Внешне предмет, действительно, схож с автоматической ручкой, но в его конструкции есть элементы огнестрельного оружия, а также 4 боеприпаса, — прокомментировали в УТ МВД России по СФО. — Была назначена
По словам рецидивиста, ручку изготовил не он. Якобы необычный предмет просто нашел на улице.
— В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Бердский городской суд приговорил его 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно, — добавляют в УТ МВД по СФО.