Кражу денег с банковской карты пенсионерки раскрыли в Волгодонске
Кражу денег с банковской карты пенсионерки раскрыли полицейские в Волгодонске.
Кражу денег с банковской карты пенсионерки раскрыли полицейские в Волгодонске.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, пожилая горожанка заявила в полицию о хищении средств с ее банковской карты.
По подозрению в преступлении правоохранители задержали 21-летнего дальнего родственника потерпевшей.
Как выяснили полицейские, молодой человек заехал к пенсионерке за своими документами, похитил
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).