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12:04 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Кражу денег с банковской карты пенсионерки раскрыли в Волгодонске

Кражу денег с банковской карты пенсионерки раскрыли полицейские в Волгодонске.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, пожилая горожанка заявила в полицию о хищении средств с ее банковской карты.

По подозрению в преступлении правоохранители задержали 21-летнего дальнего родственника потерпевшей.

Как выяснили полицейские, молодой человек заехал к пенсионерке за своими документами, похитил сим-карту ее телефона и с ее помощью перевел с банковской карты родственницы на свой счет около 80 тыс. рублей, которые потратил.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

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