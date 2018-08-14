Кражу денег с банковской карты пенсионерки раскрыли в Волгодонске

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, пожилая горожанка заявила в полицию о хищении средств с ее банковской карты.

Как выяснили полицейские, молодой человек заехал к пенсионерке за своими документами, похитил сим-карту ее телефона и с ее помощью перевел с банковской карты родственницы на свой счет около 80 тыс. рублей, которые потратил.