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12:58 (мск), источник: АиФ Иркутск

От разрыва гранаты погибли двое рабочих на лесопилке в Усть-Илимском районе

Боеприпас они нашли в лесу и принесли на лесопильную базу.

Двое рабочих погибли от разрыва гранаты на лесопильной базе, расположенной недалеко от посёлка Седаново Усть-Илимского района. По факту их смерти начата доследственная проверка, сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Накануне вечером двое мужчин 46 и 53 лет, которые косили траву возле базы, нашли в лесу гранату и принесли ее на предприятие. Около 19:00 сторож услышал громкий хлопок, а потом заметил дым, который шел из здания. На втором этаже он нашел тела мужчин со следами осколочных ранений от разорвавшейся гранаты.

На место происшествия приехала следственная группа, которая изъяла деформированные осколки гранаты. Тела погибших отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

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