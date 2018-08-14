От разрыва гранаты погибли двое рабочих на лесопилке в Усть-Илимском районе

Двое рабочих погибли от разрыва гранаты на лесопильной базе, расположенной недалеко от посёлка Седаново Усть-Илимского района. По факту их смерти начата доследственная проверка, сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Накануне вечером двое мужчин 46 и 53 лет, которые косили траву возле базы, нашли в лесу гранату и принесли ее на предприятие. Около 19:00 сторож услышал громкий хлопок, а потом заметил дым, который шел из здания. На втором этаже он нашел тела мужчин со следами осколочных ранений от разорвавшейся гранаты.