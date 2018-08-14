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11:50 (мск), источник: ДЕЙТА

Коммерсанты разыскивают уличного художника во Владивостоке

В ночь на вторник, 14 августа, уличный «художник» исписал многочисленными надписями фасад и рекламные баннеры здания на Народном проспекте Владивостока, сообщает DEITA. RU.

По имеющимся сведениям, все действия хулигана попали на запись видеокамеры. Представители компании, баннеры которой пострадали от рук художника, обратились в полицию для выяснения всех обстоятельство случившегося.

Потерпевшие обращаются к жителям и гостям Владивостока. Они просят очевидцев или тех, кто узнал молодого человека на фото, обратиться к ним по телефону +7908 449 37 89.

У вас есть новости? Вотсап редакции DEITA.RU +7 (924) 245−36−70.

Екатерина Лапкина.

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