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11:59 (мск), источник: 36on.ru

В Воронежской области автомобилистка на внедорожнике сбила подростков-байкеров

В городе Семилуки Воронежской области накануне произошло ДТП, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних подростков, в настоящее время в обстоятельствах аварии разбирается полиция.

Источник: РИА "Новости"

По данным областного управления МВД ДТП произошло около 17 часов 30 минут на улице Ленина в Семилуках. Предварительно сообщается, что спровоцировала аварию 25-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля «Шевроле-Нива», она, совершая разворот, не предоставила преимущество двигавшемуся в попутном направлении 17-летнему мотоциклисту.

В результате аварии пострадали водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир, также местный житель. Оба они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

По факту ДТП полиция сейчас проводит проверку.

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