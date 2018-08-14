В Воронежской области автомобилистка на внедорожнике сбила подростков-байкеров

По данным областного управления МВД ДТП произошло около 17 часов 30 минут на улице Ленина в Семилуках. Предварительно сообщается, что спровоцировала аварию 25-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля «Шевроле-Нива», она, совершая разворот, не предоставила преимущество двигавшемуся в попутном направлении 17-летнему мотоциклисту.