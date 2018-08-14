Двое детей утонули в магистральном канале Жамбылской области

«С 11 часов утра в Шуском районе проводятся поиски двух мальчиков, утонувших в магистральном канале “Левобережный”, — сообщили в ведомстве. — Дети десяти и одиннадцати лет предположительно утонули при купании, в необорудованном для купания месте. Поисками утонувших занимаются 116 человек. В их числе оперативный отряд ДЧС региона, сотрудники РОВД и МИО Шуского района, а также местные жители».