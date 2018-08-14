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13:09 (мск), источник: Kazinform

Двое детей утонули в магистральном канале Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — В Жамбылской области ищут десятилетнего мальчика, утонувшего в магистральном канале «Левобережный», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

«С 11 часов утра в Шуском районе проводятся поиски двух мальчиков, утонувших в магистральном канале “Левобережный”, — сообщили в ведомстве. — Дети десяти и одиннадцати лет предположительно утонули при купании, в необорудованном для купания месте. Поисками утонувших занимаются 116 человек. В их числе оперативный отряд ДЧС региона, сотрудники РОВД и МИО Шуского района, а также местные жители».

Как сообщили в ведомстве, поиски 13 августа завершились в 20 часов 30 минут, но результатов не дали. Сегодня в шесть утра сорок минут сотрудники ДЧС региона обнаружили и извлекли из воды тело мальчика одиннадцати лет. Поиски второго мальчика продолжаются.

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