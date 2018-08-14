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12:43 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Британская полиция обнародовала видео с места убийства Николая Глушкова

Полиция Великобритании, расследующая убийство бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, обнародовала запись с камер видеонаблюдения, на которой виден черный фургон Volkswagen.

Источник: Reuters

Эту машину, как утверждает следствие, заметили рядом с домом господина Глушкова в день, когда было найдено его тело.

По словам представителя полиции, автомобиль видели в лондонском пригороде Нью Малден на Кларенс авеню, где жил Николай Глушков, 11 марта в промежуток между 19:30 и 22:30 по местному времени. Полиция призывает граждан предоставить любую информацию о фургоне и его водителе.

Господина Глушкова, заочно осужденного в России за мошенничество, нашли в его доме в Лондоне 12 марта. Из сообщений СМИ стало известно, что экс- замглавы «Аэрофлота» умер из-за удушения. Следственный комитет России также проводит расследование случившегося.

Подробнее о гибели Николая Глушкова читайте в публикации «Ъ» «Удушение на Темзе».

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