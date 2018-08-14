40-летняя женщина погибла под поездом в Краснодарском крае

Краснодар. 14 августа — Новая Кубань. 11 августа в 3:40 женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. В это время по маршруту следовал поезд Москва — Адлер. Машинист заметил пешехода и начала подавать звуковые сигналы, чтобы предотвратить трагедию. Однако женщина продолжала медленно двигаться. В итоге произошло роковое столкновение.