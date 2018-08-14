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13:03 (мск), источник: РИА Новости

Суд по взысканию имущества «жены» Цапка отложен до 4 сентября

КРАСНОДАР, 14 авг — РИА Новости. Заседание по обращению взыскания на имущество Анжелы-Марии Цапок пострадавшими от рук кущёвской банды в Октябрьском районном суде Краснодара отложено до 4 сентября, сообщил РИА Новости сотрудник отдела особых исполнительных производств УФССП по Краснодарскому краю Алексей Пащенко.

Источник: РИА Новости

Заседание было запланировано на 10.00 мск 14 августа.

«УФССП ходатайствовало об отложении рассмотрения заявления потерпевших об обращении взыскания долга Сергея Цапка за счёт средств Анжелы-Марии Цапок в связи с тем, что мы ещё не успели реализовать земельные паи, принадлежащие Сергею Цапку. Когда паи будут реализованы, мы уточним сумму требований к Анжеле-Марии Цапок. Сегодня суд отложил слушания до 4 сентября», — сообщил Пащенко.

Ранее сообщалось, что судом в 2015 году в пользу семи потерпевших по уголовному делу принято решение о взыскании 250 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда: 150 миллионов рублей за счёт имущества главаря банды Сергея Цапка и 100 миллионов рублей за счёт других участников банды. Фактически на настоящий момент приставами взыскано более 119 миллионов рублей за счёт средств матери главаря банды Надежды Цапок. Хотя она и не являлась должником по судебному акту, приставы смогли доказать, что деньги на её счетах фактически принадлежали Сергею Цапку.

В настоящее время Октябрьский районный суд Краснодара рассматривает заявление пристава о взыскании оставшегося 31 миллиона рублей в счёт долга Сергея Цапка в пользу потерпевших со счетов Анжелы-Марии Цапок, как ранее считалось, его супруги.

Однако, как ранее сообщил РИА Новости Алексей Пащенко, ведущий это дело, во время заседания 5 июля представитель Анжелы-Марии Цапок заявил, что взыскивать с неё эти средства нельзя, так как она не состояла в официальном браке с Сергеем Цапком. Это может осложнить взыскание 31 миллиона. По словам пристава, службе теперь предстоит доказывать факт наличия брака. Остаётся пока открытым и вопрос, каким образом Анжела-Мария приобрела фамилию Цапок.

Также сообщалось о снятии Октябрьским районным судом Краснодара ареста с 5,5 миллиона долларов, лежащих на банковских счётах Анжелы-Марии Цапок в ходе рассмотрения 5 июля заявления ФССП о взыскании с неё оставшегося 31 миллиона рублей.

Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Приговор банде Цапка вступил в законную силу.

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