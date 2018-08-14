Суд по взысканию имущества «жены» Цапка отложен до 4 сентября
КРАСНОДАР, 14 авг — РИА Новости. Заседание по обращению взыскания на имущество
КРАСНОДАР, 14 авг — РИА Новости. Заседание по обращению взыскания на имущество
Заседание было запланировано на 10.00 мск 14 августа.
«УФССП ходатайствовало об отложении рассмотрения заявления потерпевших об обращении взыскания долга Сергея Цапка за счёт средств
Ранее сообщалось, что судом в 2015 году в пользу семи потерпевших по уголовному делу принято решение о взыскании 250 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда: 150 миллионов рублей за счёт имущества главаря банды Сергея Цапка и 100 миллионов рублей за счёт других участников банды. Фактически на настоящий момент приставами взыскано более 119 миллионов рублей за счёт средств матери главаря банды Надежды Цапок. Хотя она и не являлась должником по судебному акту, приставы смогли доказать, что деньги на её счетах фактически принадлежали Сергею Цапку.
В настоящее время Октябрьский районный суд Краснодара рассматривает заявление пристава о взыскании оставшегося 31 миллиона рублей в счёт долга Сергея Цапка в пользу потерпевших со счетов
Однако, как ранее сообщил РИА Новости Алексей Пащенко, ведущий это дело, во время заседания 5 июля представитель
Также сообщалось о снятии Октябрьским районным судом Краснодара ареста с 5,5 миллиона долларов, лежащих на банковских счётах
Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Приговор банде Цапка вступил в законную силу.