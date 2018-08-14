Четырех граждан Молдовы задержали за контрабанду наркотиков из Франции

По данным прокуроров, следили за обвиняемыми — тремя мужчинами и женщиной — в течение трех месяцев. Организатором наркотрафика был 26-летний уроженец Оргеевского района, который много лет проживал во Франции.



В домах подозреваемых обнаружили крупные суммы денег в разной валюте, а также нелегально хранимый газовый пистолет и охотничье ружье. Им грозит до 15 лет тюрьмы.