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13:49 (мск), источник: Publika.md

Четырех граждан Молдовы задержали за контрабанду наркотиков из Франции

Четырех граждан Молдовы задержали за контрабанду наркотиков. Они привезли из Франции таблетки на сумму свыше 370 тысяч леев.

По данным прокуроров, следили за обвиняемыми — тремя мужчинами и женщиной — в течение трех месяцев. Организатором наркотрафика был 26-летний уроженец Оргеевского района, который много лет проживал во Франции.

В домах подозреваемых обнаружили крупные суммы денег в разной валюте, а также нелегально хранимый газовый пистолет и охотничье ружье. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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