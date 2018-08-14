От отравления грибами в Беларуси в этом году пострадали 26 человек

«С начала года зафиксировано 23 случая отравления грибами, пострадали 26 человек, летальных случаев нет. В их числе как дети 5−6 лет, так и пожилые люди. Если говорить о регионах, то 16 отравлений приходится на Минск, в Гомельской области зафиксированы 3 случая, в Брестской — 1, Могилевской — 6. В прошлом году за аналогичный период таких случаев было в два раза больше, но сейчас стоит сухая погода и грибов практически нет. Всего по итогам 2017 года к специалистам с отравлением грибами обратились 307 человек», — сказал Юрий Горенюк.