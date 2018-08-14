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12:58 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Алексей Малобродский пожаловался в ФСБ на подмену следователями протокола

Бывший генеральный продюсер АНО «Седьмая студия» Алексей Малобродский попросил ФСБ проверить действия следователей СКР Александра Лаврова и Павла Васильева на признаки фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ), передает РБК.

Источник: РИА "Новости"
Новость
Алексей Малобродский снова госпитализирован

Господин Малобродский на заседании Басманного суда Москвы заявил, что в материалах дела «Седьмой студии» был заменен протокол допроса свидетельницы. Он также подал в СКР заявление об отводе следственной группы.

Речь идет о показаниях бывшего специалиста по кадрам и бухгалтера «Седьмой студии» Ларисы Войкиной от 14 июля 2017 года. Следствие не менее трех раз представляло в суд протокол ее допроса — ее показаниями СКР обосновывал необходимость продлить обвиняемым меру пресечения. Во время ознакомления с материалами дела Алексей Малобродский и его защита обнаружили вместо этого протокола документ, на котором стояли те же дата и время, но по содержанию он отличался от первоначального.

В заявлении в ФСБ, которое господин Малобродский передал судье Артуру Карпову, говорится, что «существенные отличия», появившиеся во втором протоколе, кардинально искажают смысл показаний бывшего бухгалтера и «усиливают обвинительную составляющую» в отношении него и других обвиняемых.

Нет никаких сомнений, что невозможно дважды допросить одного и того же человека в одно и то же время и получить разные показания.
Алексей Малобродский

«Поверх прежнего протокола написан новый. В исходный текст добавлены вставки, а вместо ответа “да” на некоторые вопросы появляется ответ “нет”», — пояснила адвокат господина Малобродского Ксения Карпинская.

Напомним, фигурантам дела АНО «Седьмая студия» инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных Минкультом основанной художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым организации в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Господин Малобродский с начала следствия находился под стражей, но в мае 2018 года СКР изменило ему меру пресечения на подписку о невыезде.

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