Алексей Малобродский пожаловался в ФСБ на подмену следователями протокола

Источник: РИА "Новости"

Новость Алексей Малобродский снова госпитализирован

Господин Малобродский на заседании Басманного суда Москвы заявил, что в материалах дела «Седьмой студии» был заменен протокол допроса свидетельницы. Он также подал в СКР заявление об отводе следственной группы.

Речь идет о показаниях бывшего специалиста по кадрам и бухгалтера «Седьмой студии» Ларисы Войкиной от 14 июля 2017 года. Следствие не менее трех раз представляло в суд протокол ее допроса — ее показаниями СКР обосновывал необходимость продлить обвиняемым меру пресечения. Во время ознакомления с материалами дела Алексей Малобродский и его защита обнаружили вместо этого протокола документ, на котором стояли те же дата и время, но по содержанию он отличался от первоначального.

В заявлении в ФСБ, которое господин Малобродский передал судье Артуру Карпову, говорится, что «существенные отличия», появившиеся во втором протоколе, кардинально искажают смысл показаний бывшего бухгалтера и «усиливают обвинительную составляющую» в отношении него и других обвиняемых.

Нет никаких сомнений, что невозможно дважды допросить одного и того же человека в одно и то же время и получить разные показания. Алексей Малобродский

«Поверх прежнего протокола написан новый. В исходный текст добавлены вставки, а вместо ответа “да” на некоторые вопросы появляется ответ “нет”», — пояснила адвокат господина Малобродского Ксения Карпинская.