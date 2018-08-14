Суд засекретил дело мажора из волгоградского МГЕР, который погубил в ДТП семью

По неизвестным причинам заседание пройдет в закрытом режиме — журналистов и представителей потерпевших на него не пустят. Об этом сообщает V1.ru.

«Заседание состоится сегодня, 14 августа, но будет проходить в закрытом режиме», — сообщили изданию в пресс-службе Среднеахтубинского районного суда.

На вопрос, почему заседание носит закрытый характер, в суде пояснили, что «это стандартная судебная практика».

Между тем, в подавляющем большинстве случаев судебные заседания об избрании меры пресечения по уголовным преступлениям проходят в открытом режиме.