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13:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Тело 23-летнего парня извлекли из Воронежского водохранилища

Обстоятельства гибели выяснят следователи.

Спасатели достали тело молодого человека из Воронежского водохранилища во вторник, 14 августа. Его нашли около 7:00, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГО и ЧС по городу.

Сообщение о происшествии поступило в полицию от очевидцев. На место выехали водолазы и провели операцию по извлечению тела из воды. Его передали полицейским. Погибшим оказался 23-летний парень. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства его гибели. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

За первую неделю июля 2018 года в Воронежской области в водоемах утонули 16 человек. На водных объектах Воронежа во время купального сезона-2017 утонуло 10 человек.

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