Тело 23-летнего парня извлекли из Воронежского водохранилища
Обстоятельства гибели выяснят следователи.
Обстоятельства гибели выяснят следователи.
Спасатели достали тело молодого человека из Воронежского водохранилища во вторник, 14 августа. Его нашли около 7:00, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Сообщение о происшествии поступило в полицию от очевидцев. На место выехали водолазы и провели операцию по извлечению тела из воды. Его передали полицейским. Погибшим оказался 23-летний парень. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства его гибели. Для установления причины смерти назначили
За первую неделю июля 2018 года в Воронежской области в водоемах утонули 16 человек. На водных объектах Воронежа во время купального сезона-2017 утонуло 10 человек.