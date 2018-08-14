Тело 23-летнего парня извлекли из Воронежского водохранилища

Спасатели достали тело молодого человека из Воронежского водохранилища во вторник, 14 августа. Его нашли около 7:00, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГО и ЧС по городу.

Сообщение о происшествии поступило в полицию от очевидцев. На место выехали водолазы и провели операцию по извлечению тела из воды. Его передали полицейским. Погибшим оказался 23-летний парень. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства его гибели. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.