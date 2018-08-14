В Кишиневе ограбили бутик с бижутерией
Ювелирный бутик в торговом центре UNIC был ограблен в ночь с 13 на 14 августа. Грабители вынесли множество золотых изделий.
Ювелирный бутик в торговом центре UNIC был ограблен в ночь с 13 на 14 августа. Грабители вынесли множество золотых изделий.
Сколько человек участвовало в ограблении, пока неизвестно.
Правоохранителям предстоит изучить видео с камер наблюдения, расположенных в торговом центре.
Владельцу бутика предстоит оценить размер ущерба.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.