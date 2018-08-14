Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Барановскую раскритиковали за то, что подвергла опасности дочь
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
Обворожительная Кейт Бланшетт снялась в чувственной фотосессии
Самый сладкий СпасКакой мед нужен верующим
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Сделана в СССР: Миле Кунис — 35
Найдены кинокадры, на которых Мэрилин Монро впервые обнажилась
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Валерия и Пригожин побывали в конном походе на Кавказе
Ирина Шейк в мини-платье из «металла» зажгла на Ибице
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Как выглядит ландшафтный дизайн от народа (фото)
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
13:24 (мск), источник: Noi.md

В Кишиневе ограбили бутик с бижутерией

Ювелирный бутик в торговом центре UNIC был ограблен в ночь с 13 на 14 августа. Грабители вынесли множество золотых изделий.

Пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник сообщила журналистам CrimeMoldova, что преступники проникли в торговый центр ночью.

Сколько человек участвовало в ограблении, пока неизвестно.

Правоохранителям предстоит изучить видео с камер наблюдения, расположенных в торговом центре.

Владельцу бутика предстоит оценить размер ущерба.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Все новости региона
 Сколько денег жители Молдовы снимают с банковских карточек?
В Кишиневе впервые нанесли термопластичную дорожную разметку (ФОТО)
Эрдоган объявил о бойкоте Турцией электроники из США
Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против РФ
Лайма Вайкуле рассказала, при каких условиях поедет в Крым
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч рублей
Росгидромет собрался повысить доверие россиян к прогнозам погоды
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе Актеры заняты в многосерийной лирической комедии «Остановка запрещена», которую покажет «Первый канал»
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь