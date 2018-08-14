Двух молодых людей насильно постригли на одной из заправок (ВИДЕО)
Двое молодых людей в возрасте 19 лет подверглись вербальной и физической агрессии
Двое молодых людей в возрасте 19 лет подверглись вербальной и физической агрессии
Инцидент произошел в начале августа на заправочной станции в Калараше.
Группа неизвестных лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, применив силу, постригла молодых людей.
Один из пострадавших рассказал для ZdG, что, как только он вошел в магазин АЗС, группа неизвестных стала его оскорблять
«Они начали говорить, что это некрасиво и не модно иметь длинные волосы. Я сказал им, что не хочу стричься, а они набросились на меня, но не били, потому что несколько людей говорили им, чтобы они не били нас», — рассказал один из парней.
На видеокадрах, присланных в редакцию ZdG, видно, как двух парней принудительно стригут ножницами, которые «парикмахеры» попросили у продавца магазина.
«Сделаем прическу. Не надо “лысую”, надо сделать мужскую прическу», — говорит один из агрессоров во время стрижки молодого человека.
Позднее один из молодых людей отказался подчиниться, и агрессоры обрушились на него с руганью, а в