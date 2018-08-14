Двух молодых людей насильно постригли на одной из заправок (ВИДЕО)

Инцидент произошел в начале августа на заправочной станции в Калараше.

Группа неизвестных лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, применив силу, постригла молодых людей.

Один из пострадавших рассказал для ZdG, что, как только он вошел в магазин АЗС, группа неизвестных стала его оскорблять просто-напросто за то, что… у него были длинные волосы.

«Они начали говорить, что это некрасиво и не модно иметь длинные волосы. Я сказал им, что не хочу стричься, а они набросились на меня, но не били, потому что несколько людей говорили им, чтобы они не били нас», — рассказал один из парней.

На видеокадрах, присланных в редакцию ZdG, видно, как двух парней принудительно стригут ножницами, которые «парикмахеры» попросили у продавца магазина.

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«Сделаем прическу. Не надо “лысую”, надо сделать мужскую прическу», — говорит один из агрессоров во время стрижки молодого человека.