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13:23 (мск), источник: Noi.md

Двух молодых людей насильно постригли на одной из заправок (ВИДЕО)

Двое молодых людей в возрасте 19 лет подверглись вербальной и физической агрессии из-за того, что у них были длинные волосы.

Инцидент произошел в начале августа на заправочной станции в Калараше.

Группа неизвестных лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, применив силу, постригла молодых людей.

Один из пострадавших рассказал для ZdG, что, как только он вошел в магазин АЗС, группа неизвестных стала его оскорблять просто-напросто за то, что… у него были длинные волосы.

«Они начали говорить, что это некрасиво и не модно иметь длинные волосы. Я сказал им, что не хочу стричься, а они набросились на меня, но не били, потому что несколько людей говорили им, чтобы они не били нас», — рассказал один из парней.

На видеокадрах, присланных в редакцию ZdG, видно, как двух парней принудительно стригут ножницами, которые «парикмахеры» попросили у продавца магазина.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сделаем прическу. Не надо “лысую”, надо сделать мужскую прическу», — говорит один из агрессоров во время стрижки молодого человека.

Позднее один из молодых людей отказался подчиниться, и агрессоры обрушились на него с руганью, а в какой-то момент его даже ударили ногой: «Иди сюда, мы отрежем тебе косичку. Только одну косичку. Стой. Давай сделаем тебе прическу. Любую косичку давай».

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