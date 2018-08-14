В Екатеринбурге известную шашлычную закрыли за антисанитарию

Специалисты провели проверку, которая выявила, что на предприятии имеются нарушения санитарного законодательства. В частности, шашлычной не хватало помещений, вместо полуфабрикатов в работе было необработанное сырье без документов, на скоропортящихся продуктах не было маркировки, не соблюдалось товарное соседство и так далее.