В Екатеринбурге известную шашлычную закрыли за антисанитарию
В Екатеринбурге Роспотребнадзор на 45 суток по решению суда приостановил работу «Шашлыкян и Шампуридзе», сообщает
В Екатеринбурге Роспотребнадзор на 45 суток по решению суда приостановил работу «Шашлыкян и Шампуридзе», сообщает
Специалисты провели проверку, которая выявила, что на предприятии имеются нарушения санитарного законодательства. В частности, шашлычной не хватало помещений, вместо полуфабрикатов в работе было необработанное сырье без документов, на скоропортящихся продуктах не было маркировки, не соблюдалось товарное соседство и так далее.
В итоге документы были переданы в Октябрьский районный суд, который 7 августа постановил приостановить работу шашлычной.