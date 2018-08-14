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13:32 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге известную шашлычную закрыли за антисанитарию

В Екатеринбурге Роспотребнадзор на 45 суток по решению суда приостановил работу «Шашлыкян и Шампуридзе», сообщает пресс-служба свердловского управления ведомства.

Специалисты провели проверку, которая выявила, что на предприятии имеются нарушения санитарного законодательства. В частности, шашлычной не хватало помещений, вместо полуфабрикатов в работе было необработанное сырье без документов, на скоропортящихся продуктах не было маркировки, не соблюдалось товарное соседство и так далее.

В итоге документы были переданы в Октябрьский районный суд, который 7 августа постановил приостановить работу шашлычной.

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