Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Квитко надела брюки-стринги и шокировала фанатов
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Ксению Собчак раскритиковали за шутку о сыне
Осталось две недели: больной Кобзон рассказал о вердикте врачей
Ирина Шейк в мини-платье из «металла» зажгла на Ибице
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
71-летняя София Ротару выглядит ровесницей 17-летней внучки
52-летняя актриса вышла замуж за очень молодого бойфренда
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Как выглядит ландшафтный дизайн от народа (фото)
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
13:35 (мск), источник: РИА Новости

В Перми ищут девочку, пропавшую после семейной ссоры

ПЕРМЬ, 14 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции Пермского края ведут поиски 16-летней девочки, которая ушла из дома после семейного конфликта и не вернулась, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Источник: РИА Новости

Согласно оперативной информации, в понедельник в полицию поступило заявление о пропаже 16-летней девушки, проживающей с сестрой и бабушкой в деревне Филипповка Кунгурского района Пермского края.

«Сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям, направленным на установление местонахождения пропавшей девочки», — рассказали в ведомстве.

По данным местных СМИ, несовершеннолетняя пропала после ссоры с бабушкой. Случилось это еще 8 августа, самостоятельные поиски родственники девочки продолжают уже шесть дней. По заверению сестры пропавшей, за все это время девушка ни разу не выходила на связь.

Все новости региона
 В Перми ищут девочку, пропавшую после семейной ссоры
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом
Эрдоган объявил о бойкоте Турцией электроники из США
Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против РФ
Лайма Вайкуле рассказала, при каких условиях поедет в Крым
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч рублей
Росгидромет собрался повысить доверие россиян к прогнозам погоды
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе Актеры заняты в многосерийной лирической комедии «Остановка запрещена», которую покажет «Первый канал»
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь