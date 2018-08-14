В Перми ищут девочку, пропавшую после семейной ссоры

Согласно оперативной информации, в понедельник в полицию поступило заявление о пропаже 16-летней девушки, проживающей с сестрой и бабушкой в деревне Филипповка Кунгурского района Пермского края.

По данным местных СМИ, несовершеннолетняя пропала после ссоры с бабушкой. Случилось это еще 8 августа, самостоятельные поиски родственники девочки продолжают уже шесть дней. По заверению сестры пропавшей, за все это время девушка ни разу не выходила на связь.