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13:21 (мск), источник: 365info.kz

Сына известного врача убили в Алматы

Парень, в этом году окончивший школу и поступивший в университет, погиб 14 августа.

Об этом говорится в сообщении КазНМУ с соболезнованиями матери убитого — заместителю главного врача по лечебной работе Университетской клиники «Аксай» Шахеризаде Ахашевой.

«Коллектив Казахского Национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова выражает глубокие соболезнования заместителю главного врача по лечебной работе Университетской клиники Аксай Ахашевой Шахеризаде Сепболсыновне в связи с тяжелейшей невосполнимой утратой — трагической гибелью сына Жанура, убитого 14 августа 2018 года в городе Алматы. Этим летом Жанур окончил школу и поступил в университет», — сообщается на сайте вуза.

Полиция произошедшее пока не прокомментировала.

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