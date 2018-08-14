Подробности убийства студента сообщили в полиции Алматы
В Алматы задержан подозреваемый в убийстве студента, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Алматы задержан подозреваемый в убийстве студента, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По факту убийства 18-летнего парня, в настоящее время, в отделе полиции при УВД Ауэзовского района проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 99 УК РК.
«По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания ДВД гражданин А., 2002 года рождения, который дал признательные показания», — сообщили в
Отмечается, что, вместе с тем, созданной
Ранее сообщалось, что в Алматы убили сына заместителя главврача Университетской клиники «Аксай». Соболезнование родным парня было опубликовано на сайте КазНМУ.