Подробности убийства студента сообщили в полиции Алматы

По факту убийства 18-летнего парня, в настоящее время, в отделе полиции при УВД Ауэзовского района проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 99 УК РК.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания ДВД гражданин А., 2002 года рождения, который дал признательные показания», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что, вместе с тем, созданной следственно-оперативной группой проводится комплекс оперативных мероприятий и процессуальных действий по установлению других лиц, причастных к данному преступлению. Расследование продолжается.