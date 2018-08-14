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13:10 (мск), источник: Tengrinews

Подробности убийства студента сообщили в полиции Алматы

В Алматы задержан подозреваемый в убийстве студента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По факту убийства 18-летнего парня, в настоящее время, в отделе полиции при УВД Ауэзовского района проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 99 УК РК.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания ДВД гражданин А., 2002 года рождения, который дал признательные показания», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что, вместе с тем, созданной следственно-оперативной группой проводится комплекс оперативных мероприятий и процессуальных действий по установлению других лиц, причастных к данному преступлению. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Алматы убили сына заместителя главврача Университетской клиники «Аксай». Соболезнование родным парня было опубликовано на сайте КазНМУ.

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