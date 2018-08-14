В Ташкенте задержан с поличным за взятку директор лицея

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, они обещали некоему гражданину устройство в лицей за денежное вознаграждение в размере 2 тысяч долларов.

«Сотрудники прокуратуры и отделы экономической безопасности и борьбы с коррупцией УУР ГУВД г. Ташкента задержали подозреваемых с поличным в момент получения требуемой суммы в иностранной валюте», — говорится в сообщении.