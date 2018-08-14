В Ташкенте задержан с поличным за взятку директор лицея
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Директор Академического лицея при одном из вузов Ташкента 36-летний Алишер Ю. и его заместитель 49-летний Алишер М. задержаны за получение взятки.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Директор Академического лицея при одном из вузов Ташкента 36-летний Алишер Ю. и его заместитель 49-летний Алишер М. задержаны за получение взятки.
Как сообщает
«Сотрудники прокуратуры и отделы экономической безопасности и борьбы с коррупцией УУР ГУВД г. Ташкента задержали подозреваемых с поличным в момент получения требуемой суммы в иностранной валюте», — говорится в сообщении.
По данному факту прокуратурой