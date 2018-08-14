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13:15 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте задержан с поличным за взятку директор лицея

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Директор Академического лицея при одном из вузов Ташкента 36-летний Алишер Ю. и его заместитель 49-летний Алишер М. задержаны за получение взятки.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, они обещали некоему гражданину устройство в лицей за денежное вознаграждение в размере 2 тысяч долларов.

«Сотрудники прокуратуры и отделы экономической безопасности и борьбы с коррупцией УУР ГУВД г. Ташкента задержали подозреваемых с поличным в момент получения требуемой суммы в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

По данному факту прокуратурой Мирзо-Улугбекского района возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется следствие, в ходе которого, возможно, будут выявлены другие аналогичные факты преступной деятельности задержанных. Также будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

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