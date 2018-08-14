В МИР РК объяснили, почему затянулось расследование крушения самолёта санавиации

Вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр ответил, почему расследование крушения самолёта санавиации в Алматинской области до сих пор не завершилось. Трагедия произошла 3 октября 2017 года.

«По самолёту санавиации “Ан-28” в настоящее время продолжаются сложные технические экспертизы, которые мы проводим совместно с Межгосударственным авиационным комитетом. Дело в том, что так называемый чёрный ящик, который находился на борту был неисправен. Речевого самописца изначально там не предусмотрено. И необходимо математическое моделирование этой ситуации, у нас есть данные с радара, когда самолёт шёл на снижение, когда начал приземляться. Экипаж не выходил на связь. Не сообщил об аварийной ситуации и приземлился вблизи аэропорта на поле. Жёсткая посадка», — сказал Роман Скляр в кулуарах пресс-конференции в Правительстве.

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К работе подключился не только МАК, но и заводы-производители из Украины.

«Самолёт хотя и не новый был, но в апреле представители завода по двигателю и самому планеру дали положительное заключение. То есть он был совершенно исправен. Что произошло, мы с МАКом должны дать полную оценку. Она усложняется тем, что чёрный ящик не функционировал», — добавил вице-министр.

Ответственности за происшествие пока никто не понёс. По словам вице-министра, для начала нужно завершить процедуру расследования.

«Мы планируем, что примерно в октябре-ноябре экспертизы будут завершены, и мы совместно с МАКом проведём пресс-конференцию и подробно сообщим о результатах», — сообщил вице-министр.

Самолёт авиакомпании East Wing Ан-28, вылетевший в Шымкент для помощи роженице, 3 октября в 18.47 по времени Астаны пропал с радаров. Это произошло в 28 км от Алматы. Позже в КЧС сообщили, что самолёт упал недалеко от посёлка Междуреченское. Погибли пять человек: пилоты Геннадий Цой и Евгений Кутафин, авиатехник Бейшебек Акматбаев, врачи Талгат Патсаев и Жанибек Артыкбаев.