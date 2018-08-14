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13:46 (мск), источник: Клопс.ru

Пострадавшего в ДТП на Тенистой аллее 11-летнего велосипедиста срочно прооперировали

11-летнего велосипедиста, которого сбили в районе Тенистой аллеи, срочно прооперировали. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

В результате ДТП 11-летний мальчик получил ушиб головного мозга и скальпированную рану головы. Его ввели в медикаментозный сон и прооперировали.

Сейчас ребёнок находится в реанимации в Детской областной больнице.

ДТП на Тенистой аллее произошло 13 августа.

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