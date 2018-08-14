Пострадавшего в ДТП на Тенистой аллее 11-летнего велосипедиста срочно прооперировали

Пострадавшего в ДТП на Тенистой аллее 11-летнего велосипедиста срочно прооперировали

11-летнего велосипедиста, которого сбили в районе Тенистой аллеи, срочно прооперировали. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.