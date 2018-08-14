Пострадавшего в ДТП на Тенистой аллее 11-летнего велосипедиста срочно прооперировали
11-летнего велосипедиста, которого сбили в районе Тенистой аллеи, срочно прооперировали. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
11-летнего велосипедиста, которого сбили в районе Тенистой аллеи, срочно прооперировали. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
В результате ДТП 11-летний мальчик получил ушиб головного мозга и скальпированную рану головы. Его ввели в медикаментозный сон и прооперировали.
Сейчас ребёнок находится в реанимации в Детской областной больнице.
ДТП на Тенистой аллее произошло 13 августа.