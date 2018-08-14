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14:22 (мск), источник: Nur.kz

Убийство выпускника в Алматы: задержан 16-летний подозреваемый

В алматинском ДВД рассказали подробности убийства сына заместителя главврача клиники «Аксай» в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации ДВД, предполагаемый убийца был взят под стражу. «По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания ДВД гр. А., 2002 года рождения, который дал признательные показания», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В управлении внутренних дел Ауэзовского района Алматы проводятся все необходимые мероприятия по выявлению других лиц, которые могут быть причастны к трагедии. Следственные действия по данному делу продолжаются.

Напомним, на сайте КазНМУ появилась информация об убийстве сына замглаврача клиники «Аксай» Ахашевой Шахеризады.

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