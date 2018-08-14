Убийство выпускника в Алматы: задержан 16-летний подозреваемый

По информации ДВД, предполагаемый убийца был взят под стражу. «По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания ДВД гр. А., 2002 года рождения, который дал признательные показания», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.