В Волгодонске потушили возгорание в резервуаре с мазутом

— Локализовать огонь удалось в 11:25, а через полчаса полностью ликвидировать, — рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. — Площадь возгорания 1400 квадратных метров. Пострадавших нет.

Как пояснили в региональной службе спасения, для ликвидации пожара от МЧС привлекались 35 человек личного состава, которые задействовали 11 единиц техники. В причинах произошедшего еще разбираются специалисты.