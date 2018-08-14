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14:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгодонске потушили возгорание в резервуаре с мазутом

Во вторник, 14 августа, в 09:56 в службы экстренного реагирования Волгодонска поступило сообщение о пожаре на улице 4-я Заводская, где загорелся мазут в резервуаре.

— Локализовать огонь удалось в 11:25, а через полчаса полностью ликвидировать, — рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. — Площадь возгорания 1400 квадратных метров. Пострадавших нет.

Как пояснили в региональной службе спасения, для ликвидации пожара от МЧС привлекались 35 человек личного состава, которые задействовали 11 единиц техники. В причинах произошедшего еще разбираются специалисты.

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