Работницу банка нашли мертвой в Алматы

31-летняя Мадина, сотрудница банка, 28 июля ушла с работы и домой не пришла. Ее искали родные, волонтеры и полицейские. Сегодня волонтеры сообщили, что Мадину нашли мертвой. «Нам очень жаль, что эта история закончилась плохо. Искренние соболезнования родным и близким. У нее остались двое маленьких деток. Муж сказал, что ее убили», — написали волонтеры в Instagram.

Вместе с тем в полиции заявили, что выводы о причинах смерти женщины делать рано.



«Видимых признаков насильственной смерти не было. От чего погиб человек — пока говорить рано. Сейчас проводятся соответствующие экспертизы», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек. В полиции уточнили, что тело женщины было найдено в Бостандыкском районе неделю назад.