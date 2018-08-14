Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Косачев прокомментировал дерзость США по «Сармату»
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
47-летняя Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз (фото)
Не надо так: 6 ошибок в оформлении маленькой кухни
Валерия и Пригожин побывали в конном походе на Кавказе
Самый сладкий СпасКакой мед нужен верующим
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Сделана в СССР: Миле Кунис — 35
Найдены кинокадры, на которых Мэрилин Монро впервые обнажилась
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Миллиардер ответил на предложение помощника Путина анекдотом
Лукашенко: россияне ведут себя варварски с нами
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Не надо так: 6 ошибок в оформлении маленькой кухни
Куда поехать в России в бархатный сезон
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
16Лесные пожары в Греции
14:13 (мск), источник: Newtimes.kz

Работницу банка нашли мертвой в Алматы

Несколько дней женщина числилась без вести пропавшей, передает ИА «NewTimes.kz».

31-летняя Мадина, сотрудница банка, 28 июля ушла с работы и домой не пришла. Ее искали родные, волонтеры и полицейские.

Сегодня волонтеры сообщили, что Мадину нашли мертвой.

«Нам очень жаль, что эта история закончилась плохо. Искренние соболезнования родным и близким. У нее остались двое маленьких деток. Муж сказал, что ее убили», — написали волонтеры в Instagram.

Вместе с тем в полиции заявили, что выводы о причинах смерти женщины делать рано.

«Видимых признаков насильственной смерти не было. От чего погиб человек — пока говорить рано. Сейчас проводятся соответствующие экспертизы», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек. В полиции уточнили, что тело женщины было найдено в Бостандыкском районе неделю назад.

Все новости региона
В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение
В результате обрушения моста близ Генуи погибли 11 человек
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
Глубоко под землей. Как выглядит самое жуткое место в Париже
«Сколько жен у Кадырова»: о чем спрашивают туристы в Грозном
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против РФ
Лайма Вайкуле рассказала, при каких условиях поедет в Крым
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе Актеры заняты в многосерийной лирической комедии «Остановка запрещена», которую покажет «Первый канал»
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь