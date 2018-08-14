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14:30 (мск), источник: АиФ Челябинск

Житель Катав-Ивановска получил пять лет строгого режима за хищение оружия

Случайный знакомый украл у событыльника охотничье ружье и карабин.

К пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорил Катав-Ивановский городской суд 26-летнего ранее судимого местного жителя за хищение огнестрельного оружия, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

Мужчина признан виновным по части первой статьи 226 и части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации -хищение огнестрельного оружия и кража имущества, причинившая значительный ущерб. В 2016 году обвиняемый пришел в гости к малознакомому жителю Катав-Ивановска для распития спиртных напитков. Дождавшись, когда хозяин квартиры уснул, гость нашел в квартире ключи от сейфа и похитил хранившиеся в нем на законном основании нарезной охотничий карабин и гладкоствольное ружье общей стоимостью более 70 тысяч рублей. Вскоре после кражи злоумышленник был задержан полицией.

Рецидивист не сумел обжаловать решение суда первой инстанции в Апелляционной инстанции Челябинского областного суда, и приговор вступил в законную силу.

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