Житель Катав-Ивановска получил пять лет строгого режима за хищение оружия
Случайный знакомый украл у событыльника охотничье ружье и карабин.
Случайный знакомый украл у событыльника охотничье ружье и карабин.
К пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорил
Мужчина признан виновным по части первой статьи 226 и части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации -хищение огнестрельного оружия и кража имущества, причинившая значительный ущерб. В 2016 году обвиняемый пришел в гости к малознакомому жителю
Рецидивист не сумел обжаловать решение суда первой инстанции в Апелляционной инстанции Челябинского областного суда, и приговор вступил в законную силу.