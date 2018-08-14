Житель Катав-Ивановска получил пять лет строгого режима за хищение оружия

Мужчина признан виновным по части первой статьи 226 и части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации -хищение огнестрельного оружия и кража имущества, причинившая значительный ущерб. В 2016 году обвиняемый пришел в гости к малознакомому жителю Катав-Ивановска для распития спиртных напитков. Дождавшись, когда хозяин квартиры уснул, гость нашел в квартире ключи от сейфа и похитил хранившиеся в нем на законном основании нарезной охотничий карабин и гладкоствольное ружье общей стоимостью более 70 тысяч рублей. Вскоре после кражи злоумышленник был задержан полицией.