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14:24 (мск), источник: ТАСС

МВД Италии подтвердило гибель 11 человек в результате обрушения моста близ Генуи

Ранее портал Adnkronos сообщал о десятках погибших.

6
фотографий
6
фотографий

ТАСС, 14 августа. МВД Италии подтвердило гибель 11 человек в результате обрушения моста близ Генуи, сообщают СМИ.

Ранее портал Adnkronos сообщал о десятках погибших. «Происшествие огромного масштаба. Десятки погибших среди тех, кто упал с виадука», — приводит портал слова главы спасательной службы Генуи Франческо Бермано.

Автомобильный мост, по которому проходит автомагистраль А10, обрушился близ Генуи во вторник.

По предварительным данным, пролет длиною около 100 метров обрушился на находившиеся под ним здания.

Сейчас движение по магистрали перекрыто в обоих направлениях. По информации Rai News 24, в момент обрушения на мосту находилось около 20 автомобилей, на данный момент из-под завалов вытащили двух выживших, спасательная операция продолжается.

На фотографиях и видео с места происшествия видно, что среди бетонных обломков лежат сплющенные автомобили. Обрушение произошло преимущественно над железнодорожными путями, однако обломки зацепили расположенные поблизости жилые дома.

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