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14:52 (мск), источник: АиФ Челябинск

Посетительница челябинского отеля выпила сок с моющим средством

Суд взыскал в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда.

Суд в Курчатовском районе Челябинска взыскал компенсацию морального вреда в пользу посетительницы отеля, которая во время завтрака выпила вместе с соком моющее средство, сообщает пресс-служба суда.

Как следует из сообщения, в феврале текущего года женщина в ресторане отеля налила себе жидкость из графина с надписью «яблочный сок». Сделав глоток, она почувствовала химический привкус и жжение. Официант и менеджер ресторана также попробовали жидкость и пришли к выводу, что в графин попало моющее средство.

Прибывшие медики диагностировали у женщины ожог пищевода. Администрация отеля не стала отрицать свою вину и вернула деньги за сутки проживания.

«Впоследствии истец обратилась в поликлинику, т.к. испытывала боли в желудке, изжогу, был поставлен диагноз — отравление моющим средством. В течение месяца девушка принимала рекомендованные препараты, прошла необходимое лечение и обследование. Ей был поставлен диагноз хронический гастрит, хотя до происшествия подобного диагноза не стояло. До настоящего времени она испытывает боли, принимает лекарства, соблюдает диету». — рассказали в суде.

Представитель отеля во время судебного заседания отказалась признавать требования компенсации, аргументируя это тем, что потерпевшая преувеличивает негативные последствия инцидента, а также пытается дискредитировать ответчика в связи с конкуренцией между рестораном и своим местом работы.

Суд после изучения материалов дела пришёл к выводу, что ответчик оказал услуги ненадлежащего качества, и удовлетворил требование о компенсации частично, решив взыскать в пользу женщины 30 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

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