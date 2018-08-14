Заведующий минским магазином присвоил себе 65 тысяч рублей

Следователи установили, что обвиняемый на протяжении 2018 года предоставлял в бухгалтерию организации фиктивные документы о сдаче денежной выручки магазина. Разницу реально полученной выручки и указанной в документах он брал себе. Таким образом за указанный период заведующий «заработал» около 65 тысяч рублей.