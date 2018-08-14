Жителя Башкирии осудили на 23 года за заказное убийство матери и сестры

По данным следствия, в апреле 2017 года житель башкирского города Сибай, желая завладеть семейным бизнесом, заказал знакомому убийство своей матери, пообещав заплатить за это 200 тысяч рублей. Он передал киллеру ключи от квартиры матери и ее фото. Убийца дожидался женщину в квартире, когда туда пришла 29-летняя сестра заказчика. Не желая оставлять возможных свидетелей, мужчина убил ее. Через некоторое время в квартиру зашла предпринимательница — и также была убита. В июне 2017 года исполнитель и заказчик убийства были задержаны.