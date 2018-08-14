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14:42 (мск), источник: РИА Новости

Жителя Башкирии осудили на 23 года за заказное убийство матери и сестры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Житель Башкирии осужден на 23 года лишения свободы в колонии строгого режима за организацию заказного убийства матери и сестры, сообщается на сайте СК РФ по Республике Башкортостан.

Источник: РИА Новости

По данным следствия, в апреле 2017 года житель башкирского города Сибай, желая завладеть семейным бизнесом, заказал знакомому убийство своей матери, пообещав заплатить за это 200 тысяч рублей. Он передал киллеру ключи от квартиры матери и ее фото. Убийца дожидался женщину в квартире, когда туда пришла 29-летняя сестра заказчика. Не желая оставлять возможных свидетелей, мужчина убил ее. Через некоторое время в квартиру зашла предпринимательница — и также была убита. В июне 2017 года исполнитель и заказчик убийства были задержаны.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей… УК РФ «организация убийства двух человек по найму с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение» и статьей УК РФ «организация кражи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело в отношении исполнителя убийства было рассмотрено ранее, он приговорен к 15 годам лишения свободы. «Следователи сообщили в органы опеки об оставшемся без попечения взрослых 5-летнем сыне убитой сестры заказчика. Опеку над мальчиком оформил дядя погибшей», — отметили в ведомстве.

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