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14:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии сотрудники Росгвардии нашли потерявшуюся 6-летнюю девочку

В Башкирии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии нашли потерявшегося ребенка. Шестилетняя девочка потерялась накануне в городе Янауле.

Получив приметы ребенка, росгвардейцы, старшие сержанты Иван Иргибаев и Юрий Исламов принялись отрабатывать близлежащую территорию. Вскоре во дворе дома по улице Советской ребенок был обнаружен.

Девочка рассказала, что гуляла во дворе с мамой. Потеряв из виду взрослых, она решила пойти в сторону своего дома.

Девочку передали матери, которая горячо благодарила правоохранителей за помощь, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии по РБ.

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