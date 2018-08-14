В Башкирии сотрудники Росгвардии нашли потерявшуюся 6-летнюю девочку
В Башкирии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии нашли потерявшегося ребенка. Шестилетняя девочка потерялась накануне в городе Янауле.
В Башкирии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии нашли потерявшегося ребенка. Шестилетняя девочка потерялась накануне в городе Янауле.
Получив приметы ребенка, росгвардейцы, старшие сержанты Иван Иргибаев и Юрий Исламов принялись отрабатывать близлежащую территорию. Вскоре во дворе дома по улице Советской ребенок был обнаружен.
Девочка рассказала, что гуляла во дворе с мамой. Потеряв из виду взрослых, она решила пойти в сторону своего дома.
Девочку передали матери, которая горячо благодарила правоохранителей за помощь, говорится в сообщении