В Башкирии сотрудники Росгвардии нашли потерявшуюся 6-летнюю девочку

Получив приметы ребенка, росгвардейцы, старшие сержанты Иван Иргибаев и Юрий Исламов принялись отрабатывать близлежащую территорию. Вскоре во дворе дома по улице Советской ребенок был обнаружен.

Девочка рассказала, что гуляла во дворе с мамой. Потеряв из виду взрослых, она решила пойти в сторону своего дома.