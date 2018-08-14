Школьники катались на мотоцикле и попали в ДТП под Нижним Новгородом
Дорожная авария произошла на трассе Владимир — Муром — Арзамас.
Дорожная авария произошла на трассе Владимир — Муром — Арзамас.
Автомобиль Шевроле и мотоцикл ИЖ столкнулись на 213 км автодороги Владимир — Муром — Арзамас в Нижегородской области.
Столкновение транспортных средств произошло в Кулебакском районе. Об этом сообщил отдел пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Нижегородской области.
За рулем мотоцикла находился 14-летний юноша. Он управлял транспортным средством без прав.
— При развороте юный мотоциклист не предоставил преимущество в движении и врезался в автомобиль Шевроле, — сообщили дорожные полицейские.
В результате ДТП пострадал водитель и пассажир мотоцикла.