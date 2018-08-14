В Ташкенте за взятку задержаны директор лицея и его заместитель
Ведется следствие, в ходе которого возможно будут выявлены другие аналогичные факты преступной деятельности задержанных.
Ведется следствие, в ходе которого возможно будут выявлены другие аналогичные факты преступной деятельности задержанных.
В правоохранительные органы поступила информация, что директор Академического лицея при одном из вузов столицы 36-летний Алишер Ю. и его заместитель 49-летний Алишер М. за денежное вознаграждение в размере 2 тысяч долларов США пообещали устроить на учебу в лицей жителя другого региона республики.
Прокуратурой и отделом экономической безопасности и борьбы с коррупцией УУР ГУВД г. Ташкента был разработан план оперативных мероприятий. Подозреваемые в получении незаконного денежного вознаграждения были задержаны с поличным в момент получения требуемой суммы в иностранной валюте.
По данному факту прокуратурой
Также будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.