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15:17 (мск), источник: UzReport.news

В Ташкенте за взятку задержаны директор лицея и его заместитель

Ведется следствие, в ходе которого возможно будут выявлены другие аналогичные факты преступной деятельности задержанных.

В правоохранительные органы поступила информация, что директор Академического лицея при одном из вузов столицы 36-летний Алишер Ю. и его заместитель 49-летний Алишер М. за денежное вознаграждение в размере 2 тысяч долларов США пообещали устроить на учебу в лицей жителя другого региона республики.

Прокуратурой и отделом экономической безопасности и борьбы с коррупцией УУР ГУВД г. Ташкента был разработан план оперативных мероприятий. Подозреваемые в получении незаконного денежного вознаграждения были задержаны с поличным в момент получения требуемой суммы в иностранной валюте.

По данному факту прокуратурой Мирзо-Улугбекского района возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется следствие, в ходе которого возможно будут выявлены другие аналогичные факты преступной деятельности задержанных.

Также будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

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